Wypuszczają miliony zakażonych komarów. Naukowcy mają jasno określony cel

Naukowcy z singapurskiej Narodowej Agencji Środowiska każdego roku wypuszczają na wolność dziesiątki milionów komarów przenoszących bakterię Wolbachia. Dotyczy to jednak wyłącznie samców owadów. Te specjalnie hodowane w laboratoriach komary mają ważne zadanie do wykonania.

Singapurska Narodowa Agencja Środowiska (ang. National Environment Agency, NEA) w ramach projektu Wolbachia hoduje miliony komarów, które są narażane na działanie bakterii znanej jako Wolbachia. Amerykańskie Centers of Disease Control and Prevention (CDC) podkreślają, że jest to bakteria powszechnie spotykana u owadów. Posiada ją około 6 na 10 wszystkich rodzajów owadów, w tym motyli, pszczół i chrząszczy na całym świecie.

Naukowcy zarażają komary bakterią

Co istotne, ta bakteria nie występuje u komarów z gatunku Aedes aegypti, które przenoszą wirusy, w tym dengę, Zikę i chikungunya. Nie wywołuje też chorób u ludzi ani zwierząt. Właśnie dlatego naukowcy wypuszczają osobniki nią zarażone (Wolbachia-Aedes). Dotyczy to jedynie samców, które po uwolnieniu łączą się ze zwykłymi samicami Aedes aegypti (niebędącymi nosicielami bakterii Wolbachia). W efekcie tego połączenia mogą powstać jaja, które się nie wykluwają.

Tak właśnie eksperci wpływają na ograniczenie populacji komarów Aedes aegypti. NEA informuje, że "uwolnienia samców komarów Wolbachia-Aedes zmniejszyły populacje komarów Aedes aegypti w miejscach badań w miastach Yishun i Tampines, Choa Chu Kang i Bukit Batok nawet o 98 procent". Dodatkowo w lokalizacjach, gdzie co najmniej od roku uwalniano takie osobniki, odnotowano do 88 proc. mniej przypadków dengi, w porównaniu z obszarami bez uwolnień.

Serwis Interesting Engineering zwraca uwagę, że singapurscy badacze wypuszczają komary od 2016 roku. Do 2019 r. były to dwa milionów owadów tygodniowo, ale automatyzacja tego procesu, usprawniła go i od 2022 r. każdego tygodnia na wolność trafia do pięciu milionów samców komarów Wolbachia-Aedes. Pomogło też wykorzystanie nowego systemu komputerowego opartego na sztucznej inteligencji, nazywanego sorterem płciowym poczwarek "sorterem płciowym poczwarek".

System sprawnie rozróżnia samice od samców, dzięki czemu na wolność trafiają wyłącznie ci drudzy. Jest to ważne, bo jak zauważyli naukowcy - samice i samce przenoszące bakterię Wolbachia mogą się skutecznie rozmnażać. Samice nie są wypuszczane, ale mogą być wykorzystywane do hodowli w laboratorium. Cały proces "zarażania" bakterią polega bowiem na wprowadzaniu do jaj komarów Aedes aegypti i hodowania z nich "nowych" osobników. Takie rozwiązanie stosuje znacznie więcej państw, w którym można spotkać komary przenoszące wirusy. Przykładem są, chociażby Stany Zjednoczone.

