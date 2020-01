WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

warszawa Karolina Modzelewska 5 godzin temu Wymiennik nasion. Stanął w Warszawie i pozwala na dzielenie się nasionami Tajemniczo brzmiący wymiennik nasion to nic innego jak pojemnik pozwalający na wymianę nasion między mieszkańcami Warszawy. Pomysł ma na celu ochronę i promowanie bioróżnorodności. Ma również zachęcić do sadzenia większej ilości roślin. Wymiennik nasion w ogrodzie Służewskiego Domu Kultury. (Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Fot: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy) Inicjatorem całej akcji jest Służewski Dom Kultury. To w jego ogrodzie postawiono "Wymiennik Roślin", który powstał w ramach projektu "Zieleń i kropka… lokalnie" – realizowanego przez Fundację alter eko, na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Wymiennik pozwala na dzielenie się nasionami Wymiennik to drewniany pojemnik wyposażony w szklane słoiczki. Został zaprojektowany tak, aby przechowywane w nim nasiona zostały zabezpieczone przed wilgocią, nadmierną ekspozycją na słońce czy innymi "zagrożeniami". Wymiennik posiada dwie szuflady. Zainteresowane osoby znajdą w nich instrukcję obsługi, a także formularze do wypełnienia dla osób zostawiających nasiona. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Korzystający z pojemnika mogą oddać lub wysiać nasiona. O swoich działaniach powinni informować w kanałach komunikacji, oznaczając posty hasztagiem #wymienniknasion. Dzięki temu wieści o nowych nasionach dotrą do zainteresowanych osób. Wymiennika nasion dostępny dla wszystkich - Może z niego w dowolnej chwili skorzystać każdy, kto chce oddać lub też pobrać i wysiać nasiona. Zachęcamy, by korzystać z wymiennika nasion i uwalniać rośliny, zamknięte w kapsule czasu. Różnorodność nasion oraz mnogość plonów jest bardzo ważna w obliczu zmian klimatycznych oraz degradacji środowiska. Szczególne znaczenie ma to w dużych miastach, gdzie pula różnorodności roślin jest stosunkowo mała, a warunki dla ich rozwoju są niekiedy ekstremalnie trudne – zaznaczają przedstawiciele warszawskiego Zarządu Zieleni. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Wymiennik nasion przykuwa uwagę swoim wyglądem. Za jego projekt odpowiada pracownia architektoniczno-urbanistyczna mech.build. Został wykonany przez firmę Rytel True Wood.