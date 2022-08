Wyłowili skarb w Polsce. Ta broń siała spustoszenie 100 lat temu

Haubice wz. 1917 155mm to francuska konstrukcja firmy Schneider. Działa te przybyły do Polski wraz z armią gen. Hallera i weszły w skład uzbrojenia artylerii ciężkiej Wojska Polskiego w 1919 roku. Na początku października 1920 roku armia miała już 206 egzemplarzy. Z kolei do 1935 roku ich liczba wzrosła do 298 sztuk.