Wyjątkowe zjawisko nad Polską. "Nie można się napatrzeć"

Altocumulus lenticularis – tak właściwie nazywają się chmury, które w ostatnim czasie kilkukrotnie pojawiły się nad Polską. To niecodzienne zjawisko udało się uchwycić fotografom z Mountain Resort Zdiar. Zdjęcia publikuje profil Lubuscy Łowcy Burz na Facebooku. Internauci komentujący zdjęcia są ze sobą zgodni – "coś pięknego", "magiczne zdjęcia" i "niesamowite" – czytamy w sekcji z komentarzami. "Natura potrafi pokazać swoje piękne oblicze" – pisze pani Renata, zwracając uwagę na unikalne formy, które przybierają tzw. chmury soczewkowate.

Wspomniane chmury pojawiają się na wysokościach powyżej 6 km n.p.m. i powstają na skutek kondensacji pary wodnej w miejscach, gdzie muszą być spełnione dwa warunki: wysokie ciśnienie oraz niska temperatura . Swoją nazwę zawdzięczają z kolei wyglądowi. Chmury formują się bowiem w kształt zbliżony do soczewki optycznej.

Obecność chmur altocumulus lenticularis na niebie należy do rzadkości ze względu na trudne do spełnienia warunki, w których mogą one powstać. Warto jednak zaznaczyć, że zwykle chmury soczewkowate pojawiają się podczas występowania zjawisk fenowych (m.in. halny).