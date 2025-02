Wyjątkowe nagranie z frontu. F‑16 przeleciał tuż nad domem

Nagranie, które jest udostępniane przez kolejne profile społecznościowe, jest wyjątkowe nie tylko ze względu na wyposażenie myśliwca. Wynika to również z faktu, iż F-16 należący do sił zbrojnych Ukrainy wykonał bardzo niski przelot. To taktyka, która ma na celu zminimalizowanie ryzyka wykrycia przez wrogie radary.