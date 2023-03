"Wygodnie" i "relaksująco". Rosja dogadała się jednak z USA

Kapsuła SpaceX Crew Dragon dotarła bezpiecznie na Międzynarodową Stację Kosmiczną w piątek, około 7:40 czasu polskiego, niosąc ze sobą czwórkę nowych załogantów, która podniosła aktualną liczbę przebywających na ISS osób do 11. Zanim kapsuła zadokowała do stacji, inżynierowie SpaceX zatrzymali pojazd około 20 metrów od miejsca docelowego, by przetestować zaczepy dokujące. Okazało się jednak, że wadliwy był jedynie czujnik sygnalizujący możliwą awarię.