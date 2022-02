Wydrukuj zdjęcia i zachowaj wspomnienia. Jak wybrać drukarkę?

Odbitki możecie wydrukować zarówno na drukarce laserowej, jak i atramentowej. W tym pojedynku zwycięsko wyjdzie ta druga. Z czego to wynika? W przypadku tonera na powierzchnię papieru jest nakładany proszek, który zamienia się w pożądany kształt wydruku. Drukarka atramentowa z kolei pracuje tak, że tusz wnika w strukturę papieru. Ponadto fakt, że w drukarce atramentowej mamy tusze w kolorach azurowym, purpurowym, żółtym i czarnym zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów. Nawet przy najtańszych urządzeniach możecie uzyskać przyzwoity efekt.

Klucz do sukcesu

Na rynku jest wiele rodzajów powłoki - od matowej do błyszczącej, satynowej czy jedwabnej. Warto zawczasu zdecydować się na konkretny rozmiar zdjęć, a także zwrócić uwagę na gładkość papieru. Tutaj im będzie gładszy, tym lepiej. Poza tymi parametrami należy pamiętać, żeby nie oszczędzać na papierze. Dzięki temu będziecie mogli przez długie lata cieszyć się z możliwości oglądania ulubionych zdjęć w albumie.

As w rękawie

Ciekawym rozwiązaniem są drukarki stworzone z myślą o drukowaniu zdjęć. Format druku jest tu ograniczony, ale sama koncepcja pozwala na zabawę formą. Możecie nie tylko drukować zdjęcia w domowym zaciszu, ale także zabrać urządzenie na imprezę ze znajomymi i urządzić sobie zabawę na wzór fotobudki. Wystarczy zabrać sprzęt, papier i połączyć się za pomocą Bluetooth lub Wi-Fi. Niektóre drukarki oferują możliwość podłączenia kilku urządzeń jednocześnie. Znajdziecie tu również różnego rodzaju filtry, ramki czy dodatkowe grafiki. Jednymi słowy - wszystko co potrzebne do dobrej zabawy. Jedynym minusem takiego rozwiązania jest cena, która nierzadko wynosi tyle co za klasyczną drukarkę.