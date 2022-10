Wybuchy gazociągów Nord Stream. Skutki będą odczuwalne przez dekady

Wybuchy gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 niosą za sobą poważne konsekwencje. Nie chodzi tu tylko o ujęcie gospodarcze i utrudnienie importu gazu z Rosji, ale także o względy klimatyczne. W związku z uszkodzeniem gazociągów, do atmosfery została uwolniona ogromna ilość metanu.

W serwisie WNP czytamy, jak sytuację ocenia ekspert z zakresu inżynierii chemicznej dr Daniel Zavala-Araiza. Zgodnie z jego słowami, eksplozja gazociągów doprowadziła do uwolnienia do atmosfery rekordowej ilości metanu. W wyniku uszkodzeń Nord Stream 1 i Nord Stream 2 miało uwolnić się ok. 500 tys. ton tego gazu.