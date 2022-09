Wybuch Hunga Tonga. Naukowcy nie mają pewności, jak wpłynie na świat

Badania opublikowane wcześniej w czasopiśmie Science wskazują na to, że erupcja podniosła zawartość atmosferycznej pary wodnej o ponad pięć procent. Jednak naukowcy ostrzegają, że wciąż nie wiadomo, jakie będzie miało to długofalowe konsekwencje na klimat na całej planecie. Zwykle wybuchy wulkanu nie mają dużego wpływu na zmiany klimatyczne, ale erupcja Hunga Tonga może być pod tym względem wyjątkowa.

Naukowcy podejrzewają, że tak duży napływ pary wodnej do stratosfery może mieć bardzo duży wpływ na klimat, jednak brakuje danych, które by mogły potwierdzić lub obalić tę tezę. Według najnowszych badań prowadzonych przez naukowców National Center for Atmospheric Research (NCAR) zwiększona ilość pary wodnej może prowadzić do ochłodzenia stratosfery, a tym samym do ocieplenia powierzchni Ziemi w nadchodzących miesiącach.