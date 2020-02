Wuhan. Polscy urzędnicy uwięzieni w hotelu, nie wiadomo, kiedy wrócą

W Wuhan przebywa dwóch pracowników Urzędu Dozoru Technicznego - udało się potwierdzić redakcji WP Tech. Polacy nie są zarażeni koronawirusem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus doprowadził do zamknięcia miasta Wuhan i uwięzienia w nim m.in. polskich urzędników (Barcroft Media)

W Wuhan i innych miastach Chin rozprzestrzenia się koronawirus. Liczba osób zarażonych liczona jest w tysiącach, zmarłych jest już ponad setka, a media donoszą o pierwszych przypadkach zarażonych osób w Europie. Mieszkańcy Wuhan są odcięci od reszty świata, miasto jest dość spokojne, choć stoi w miejscu.

- Jeśli chodzi o Wuhan, to jest puste. Jeśli pojawia się panika, to tylko w ognisku wirusa, w tych zatłoczonych szpitalach. To kilkunastomilionowe miasto o gigantycznej powierzchni, więc na jego obrzeżach też jest spokojnie. Mieszkańcy siedzą w domach i wychodzą praktycznie tylko na zakupy – mówi w rozmowie z nami Dawid, Polak studiujący w Chinach.

Wuhan. Uwięzieni Polacy Dawid zdążył wrócić do Polski, nim uziemiono samoloty w związku z koronawirusem. Tymczasem w samym Wuhan wciąż przebywa co najmniej dwóch Polaków. To pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego. Informację tę potwierdził nam rzecznik prasowy UDT, Maciej Zagrobelny. To właśnie koronawirus "uwięził" ich na miejscu.

Mężczyźni wylecieli w delegacji służbowej do Wuhan 5 stycznia. Na miejscu mieli się zająć inspekcją produkowanych tam elementów urządzeń, które miały być sprowadzone do Polski. O jakie konkretnie chodzi? To jest objęte tajemnicą handlową. – Planowaliśmy ich powrót na 25 stycznia. Niestety, linie lotnicze odwołały zarezerwowany wcześniej lot – mówi Zagrobelny.