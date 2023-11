Wszystko widać jak na dłoni. Tyle broni, że mysz się nie przeciśnie

"Mapa przedstawia możliwy zasięg zaawansowanych systemów powietrznych – rakiet manewrujących i rakiet balistycznych, którymi dysponuje Ukraina" – czytamy na profilu Ukraine Battle Map na X.

Warto zaznaczyć jednak, że grafika nie jest oficjalnym materiałem prezentującym dokładne rozmieszczenie broni. Takie dane generalnie są tajne, jednak – jak pokazuje projekt Ukraine Battle Map – na podstawie danych o atakach przeprowadzonych przez Rosjan i sukcesach w obronie Ukraińców, możliwe było stworzenie przybliżonej mapy systemów obrony powietrznej.

Twórcy grafiki zadbali nie tylko o przedstawienie tego, jakie konkretnie bronie ochraniają ukraińską przestrzeń powietrzną, ale też jaki jest ich szacowany zasięg działania. Dzięki temu można odnieść wrażenie, że wykorzystywany przez Ukraińców sprzęt jest zdolny do zapewnienia bezpieczeństwa właściwie na większości powierzchni kraju.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Warto zaznaczyć też, że obecnie najliczniejszymi systemami przeciwlotniczymi w kraju obrońców są wyrzutnie Buk (z rakietami Sea Sparrow), których – według mapy – w czynnej służbie pozostają aż 44 egzemplarze. Na grafice widać też rozmieszczenie trzech Patriotów, jednego systemu SAMP/T i po cztery NASAMS i IRIS-T.

Ukraińska obrona powietrzna na mapie

Zaczynając od tych najmniej licznych broni, czyli SAMP/T widocznego na mapie – to efekt międzynarodowej pomocy udzielonej Ukrainie. Jeszcze w czerwcu br. wsparcie tego typu bronią ogłosiły Włochy i Francja. To konstrukcja produkowana w Europie, która jednocześnie jest jedną z najnowszych "tarcz antyrakietowych" w użyciu, bowiem trafiła do służby dopiero w 2011 r.

SAMP/T to wysoce mobilne narzędzie, które w połączeniu z wbudowanym radarem Arabel (zasięg ponad 100 km) może zwalczać zagrożenie w zakresie 360 st. Pociski Aster 30 w SAMP/T eliminują pociski balistyczne w zasięgu ok. 30 km oraz samoloty w odległości do 120 km.

Kolejna broń, czyli NASAMS, to sprzę uznawany za jeden z najlepszych systemów ochrony przeciwlotniczej. NASAMS-y chronią bowiem przestrzeń powietrzną nad Waszyngtonem i charakteryzują się stuprocentową skutecznością przechwyceń. Tę broń przystosowano do działania z 25 różnymi radarami i obsługi pocisków AIM-120 AMRAAM (ER), AIM-9X Sidewinder Block II oraz IRIS-T. NASAMS eliminuje cele oddalone o ok. 50 km i na wysokości do 20 km.

Zaznaczone na mapie systemy IRIS-T SLM to natomiast kolejna broń o stuprocentowej skuteczności włączona do służby w niemieckiej armii w 2005 r. Atakuje cele oddalone o 40 km i – podobnie jak NASAMS – na wysokości do 20 km. Radzi sobie z każdym rodzajem zagrożenia powietrznego, czyli samolotami, śmigłowcami, bezzałogowcami i pociskami manewrującymi.

Zobacz także : Ratuje życie Ukraińców. USA pokazały jego następcę

W kontekście ochrony przestrzeni powietrznej Ukrainy, nie sposób nie wspomnieć też o wyrzutniach Buk z pociskami Sea Sparrow. Tych systemów jest bowiem najwięcej na całej mapie Ukrainy, wynika to jednak z faktu, że Buk (w wariancie M1) to konstrukcja z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Pociski z tej wyrzutni dosięgają zagrożeń na niebie oddalonych o maksymalnie 50 km i osiągają pułap do 26 km.

W kontekście Patriotów w Ukrainie, to natomiast narzędzia wykrywające cele oddalone o 100 km i pozwalające śledzić ruch do 125 obiektów jednocześnie. Opuszczający wyrzutnię M-901 pocisk Patriot rozpędza się do prędkości 5 Ma (ponad 6 tys. km/h) i dosięga właściwie każdy pocisk manewrujący oraz samolot na niebie.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski