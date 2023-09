Opłakany stan armii Putina. Widać to nawet z kosmosu

"Znalazłem dowody na to, że Rosji mogą kończyć się lufy do 2S5 Hiacynt-S" – czytamy na X. Zdjęcia przedstawiają 94. Bazę Arsenału w rosyjskim Omsku, gdzie przechowywane są samobieżne armatohaubice 2S5 Hiacynt. To też miejsce, w którym Rosjanie remontują uszkodzone na froncie jednostki i przywracają im użyteczność bojową.

Jeszcze przed wojną, w Omsku składowano przynajmniej 300 egzemplarzy Hiacyntów, natomiast do maja 2023 r. liczba skurczyła się o połowę, do 155 sztuk. "HighMarsed" zauważa jednak, że składowane w bazie maszyny nie posiadają luf (z wyjątkiem czterech sztuk haubic).

Oznacza to, że armia Putina nie jest wstanie zapewnić już wozom 2S5 nowych (lub odnowionych) luf. Pozostające obecnie maszyny na froncie – w przypadku uszkodzenia tego kluczowego elementu – staną się całkowicie bezużyteczne, bowiem może nie być możliwe zainstalowanie w nich sprawnej armaty.

Ważny cel dla Ukraińców. 2S5 Hiacynt

Samobieżna armatohaubica 2S5 to broń, która od początku inwazji Rosji na Ukrainę stanowi dla armii obrońców istotny cel. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest to maszyna przystosowana do ostrzału pociskami atomowymi.

Pierwsze jej prototypy pojawiły się w połowie lat 70. ubiegłego wieku, w 1976 r. Wtedy też rozpoczęto seryjną produkcję 2S5 i kontynuowano ją do początku ostatniej dekady ubiegłego stulecia. Łącznie wyprodukowano ponad 1,1 tys. Hiacyntów.

Podstawowe uzbrojenie 2S5 stanowi haubicoarmata 2A37 kal. 152 mm z gwintowanym przewodem. Podkreślić warto też obecność mechanizmu łańcuchowego, który odpowiada za półautomatyczne ładowanie pocisków. Jeśli natomiast chodzi o rodzaj ładunków, którymi może strzelać Hiacynt, są to przede wszystkim wspomniane wcześniej pociski atomowe, chemiczne oraz naprowadzane laserowo (Krasnopol). 2S5 obsługuje też amunicję odłamkowo-burzącą OF-29 o masie ponad 18 kg i donośności ok. 29 kg, a także OF-39 i OF-59.

Mierząca ponad 8 m haubicoarmata o wysokości przekraczającej 3 m i wadze ok. 28 ton rozpędza się do prędkości ok. 60 km/h. Odpowiada za to jednostka wysokoprężna V-59, która generuje moc na poziomie 520 KM. Maksymalny zasięg maszyny to natomiast 500 km.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski