Wszystko widać, jak na dłoni. Rosjanie tracą miliony

W ciągu ostatnich dwóch tygodni lutego 2024 r. co najmniej sześć samolotów Su-34 nie wróciło na swoje lotniska. Zdaniem Defense Express może to być potwierdzenie doniesień ze strony ukraińskiej, która kilkukrotnie informowała o zniszczeniach tego typu samolotów , jednak z uwagi na fakt, iż maszyny po zestrzeleniu zwykle spadają na terytorium wroga, brak było zdjęć lub nagrań potwierdzających skuteczne ataki.

Bombowce musiały więc zniknąć na skutek zestrzelenia podczas realizowania misji . Dla Rosjan oznacza to gigantyczne straty finansowe, bowiem koszt jednego samolotu Su-34 szacuje się na ok. 40 mln dolarów.

Napęd Su-34 stanowią dwa silniki turboodrzutowe AŁ-31F M1. Każdy z nich generuje ciąg na poziomie 132 kN z dopaleniem i pozwala rozpędzić maszynę do prędkości 1900 km/h. Maksymalny zasięg osiągalny przez tę konstrukcję to zaś 4 tys. km.

Ważący ok. 38 t samolot jest zdolny do przenoszenia uzbrojenia, którego łączna waga wynosi nawet 8 t. Na 12 węzłach uzbrojenia można podwiesić bomby lotnicze, pociski rakietowe oraz taktyczne. Co więcej, Su-34 może przenosić różnego rodzaju bomby termojądrowe. W standardzie natomiast bombowce dysponują działkiem kal. 30 mm do ostrzału słabo opancerzonych celów i obrony w powietrzu.