Wraki na dnie mórz są potrzebne. Służą przyrodzie

Szacuje się, że mamy do czynienia z około 50 tys. wraków, które są rozsiane wzdłuż brytyjskich wybrzeży. Te zatopione statki, które często spoczywają na dnie od ponad stulecia, stały się prawdziwymi domami dla różnorodnej flory i fauny morskiej. Ale to nie jedyny pozytywny efekt ich obecności. Wraki statków pełnią również istotną rolę w ochronie dna morskiego, zwłaszcza w rejonach, gdzie prowadzone są intensywne połowy metodą trałowania.

W efekcie, mimo że wiele obszarów dna morskiego zostało znacznie zniszczonych przez działalność rybacką, to dno morskie w bezpośrednim sąsiedztwie wraków pozostaje w dużej mierze nienaruszone. To z kolei sprzyja rozwojowi życia morskiego.

- Od dawna uważano, że wraki statków mogą odgrywać ważną rolę w zapewnianiu schronienia dla wielu gatunków morskich. To wspaniale, że udało się to udowodnić w tym badaniu. Dostarcza ono wiedzy na temat tego, co byłoby możliwe w przypadku ograniczenia działalności połowowej metodą holowaną przydennie. Wpisuje się to w nasze szersze rozumienie potencjału wraków w zakresie przyczyniania się do odbudowy i poprawy ekosystemu, biorąc pod uwagę ogromną liczbę wraków znajdujących się na dnie morskim - mówi Joe Richards z Blue Marine Foundation.