Wojsko wyprzedaje sprzęt. Na przetarg trafią m.in. Honkery, Stary, Tarpany i auta osobowe

Na kolejną wyprzedaż AMW zaprasza do Zielonej Góry. Tam za 4 tys. złotych będzie można zakupić m.in. kuchnie polowe, w których to powstaje słynna wojskowa grochówka, kabiny do Stara 266 i Tarpany. Troszkę więcej, bo na 5 tys. zł wyceniono Honkery, a na ok. 1 200 złotych auta osobowe - Fiata Seicento, Ducato i Forda Transita.