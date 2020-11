Wojsko Polskie się zbroi. Potwierdzono dostawę nowoczesnych zestawów przeciwrakietowych

Firma PIT-RADWAR zakończyła tegoroczną dostawę partii Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych (SPZR) POPRAD do Wojska Polskiego. Dwadzieścia cztery nowoczesne zestawy trafiły do jednostek wojskowych na terenie kraju oraz do Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.