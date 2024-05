Koszmary mogą być wczesnym sygnałem ostrzegawczym choroby autoimmunologicznej

Uczestnicy badań różnie opisywali swoje sny. Najczęściej dotyczyły one ataku, uwięzienia, zmiażdżenia lub upadku z wysokości. Pacjenci wskazywali, że czuli przerażenie czy dezorientację. Jeden z badanych przyznał, że trudno jest mu opisać swoje sny - Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to to, że czuję się jak Alicja w Krainie Czarów – podkreślił. Inny wskazał, że czuł ogromne przerażenie. - Myślę, że im większemu stresowi podlega moje ciało, tym żywsze i gorsze będą moje sny – dodał.