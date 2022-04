Wojna w Ukrainie. Rosja wysyła na front arktyczne pojazdy

W sieci pojawiły się zdjęcia bardzo charakterystycznych pojazdów przeznaczonych do działań w Arktyce - GAZ-3344-20 Alieut.

Tak jak inne pojazdy tej klasy GAZ-3344-20 Alieut składa się z dwóch modułów osadzonych na podwoziu gąsienicowym, z czego przedni zawiera silnik diesla (turbodoładowany 4,5-litrowy Cummins ISB4.5E3 o mocy 185 KM) i zapewnia miejsce dla kierowcy oraz czterech pasażerów. Z kolei tylny to część pasażerska mogąca pomieścić do 15 osób bądź ładunek o masie do 2,5 tys. kg.