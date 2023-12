Woda pitna z powietrza. Nawet w najsuchszych miejscach

Naukowcy z Szanghaju, wykorzystując superhigroskopijny żel, stworzyli urządzenie zasilane energią słoneczną, które ma potencjał dostarczyć wodę pitną nawet dla mieszkańców najbardziej suchych obszarów naszej planety. Jeden kilogram suchego żelu jest w stanie zaadsorbować 1,18 kg wody w suchym środowisku atmosferycznym, a nawet do 6,4 kg w środowisku o wysokiej wilgotności.

W magazynie "Applied Physics Reviews" (doi: 10.1063/5.0160682) opublikowano artykuł, który szczegółowo opisuje tę nowatorską aparaturę. Badacze z Shanghai Jiao Tong University w Chinach zastosowali w swoim urządzeniu superhigroskopijny żel, który ma zdolność do pochłaniania i zatrzymywania wyjątkowo dużej ilości wody.

Technologia opracowana przez chińskich naukowców ma potencjał, aby pomóc przetrwać ludziom w wielu rejonach świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony. Zgodnie z raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat gospodarki wodnej na świecie, opublikowanym w marcu 2023 roku, ponad 2,2 miliarda ludzi żyje w krajach, które borykają się z niedoborem wody.

Dodatkowo, około 3,5 miliona osób umiera każdego roku z powodu chorób związanych z brakiem lub zanieczyszczeniem wody. Eksperci ONZ przewidują, że w ciągu najbliższej dekady dostępność czystej wody pitnej może spaść o 40 proc., a do 2050 r. połowa ludzkości będzie cierpiała na jej deficyt.

Niedobory wody dotykają przede wszystkim mieszkańców stref zwrotnikowych i podzwrotnikowych, a także obszarów o klimacie podrównikowym i tych położonych wewnątrz kontynentów. Rejony te, gdzie brakuje wody najbardziej, są jednocześnie jednymi z najintensywniej nasłonecznionych na świecie. Dlatego urządzenie zasilane bateriami słonecznymi, takie jak to opracowane przez chińskich naukowców, może być szczególnie przydatne na tych obszarach.

- Ta obiecująca technologia zbierania wody atmosferycznej może być wykorzystana do zwiększenia dziennego zaopatrzenia w wodę pitną, przemysłową i do higieny osobistej. Higroskopijny żel zsyntetyzowany przez nasz zespół ze związków pochodzenia roślinnego i soli jest prosty w przygotowaniu i tani, nadaje się więc do przygotowania na dużą skalę - mówi Ruzhu Wang z Instytutu Chłodnictwa i Kriogeniki uniwersytetu w Szanghaju.