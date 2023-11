Przełom w Polsce? Woda będzie czysta niczym łza

Ostatnie lata na świecie wiążą się ze znaczącym położeniem nacisku na redukcję wpływu człowieka na środowisko oraz na walkę ze skutkami zanieczyszczania go. Polacy chcą dołożyć swoją cegiełkę do zmiany środowiska na lepsze. Jedno z opracowanych nad Wisłą rozwiązań pomoże utrzymać czystość akwenów.

Polska firma APRS we współpracy z jednostkami badawczymi opracowała rozwiązanie, które może znacząco ułatwić dbanie o jakość wody w zbiornikach wodnych. Jak twierdzą twórcy, ich projekt jest skuteczniejszy od dotychczasowych rozwiązań dostępnych na rynku, bo zakłada ograniczenie dopływu substancji biogennych do wody, a następnie usunięcie nadmiaru fosforanów z wody, korzystając przy tym z przyjaznych środowisku sorbentów.

Biokompozyt to rozwiązanie przeznaczone do oczyszczania wód stojących. Biokopmpozyty alginianowe do wiązania związków fosforu w środowisku wodnym są przygotowane na bazie naturalnych polimerów w postaci hydrożelowego materiału kompozytowego z wbudowanymi jonami żelaza i cząstkami kalcytu. Mają one zdolność wiązania jonów fosforanowych na zasadzie adsorpcji w całej objętości biokompozytu. Istotną cechą biokompozytu jest możliwość usunięcia go ze zbiornika wodnego i ponownego wykorzystania w rolnictwie do nawożenia gleby.