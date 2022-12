Chcą rozwiązać problem wody pitnej. Przełomowa technologia

"Ostatecznie będziemy musieli znaleźć sposób na zwiększenie dostaw świeżej wody, ponieważ woda konserwowana i odzyskiwana z istniejących źródeł, choć niezbędna, nie będzie wystarczająca do zaspokojenia ludzkich potrzeb", wyjaśnił inżynier budownictwa i środowiska Praveen Kumar z Uniwersytetu Illinois Urbana-Champaign w artykule opublikowanym w Scientific Reports . "Uważamy, że zaproponowana przez nas nowa metoda może rozwiązać problem".

Naukowcy zaprojektowali konstrukcję, która ma naśladować naturalny obieg wody w przyrodzie. Mierząca około 210 metrów szerokości i 100 metrów wysokości – w przybliżeniu wysokość dużego statku wycieczkowego – maszyna miałaby transportować, skraplać i zbierać wodę. Wilgotne powietrze byłoby transportowane znad powierzchni oceanu na pobliski brzeg, gdzie systemy chłodzenia mogłyby skraplać parę wodną w ciecz. Wszystko to działałoby na odnawialnej energii wiatrowej lub słonecznej, wyjaśnił zespół.

Naukowcy nie podali za wielu szczegółów, ale przyznali, że udało im się znaleźć miejsce, w którym możliwe byłoby pozyskiwanie wody z pary wodnej znad oceanu. Dzięki temu udałoby się dziennie zaspokoić potrzeby wody pitnej dla ok. 500 tys. osób. W ramach swoich badań naukowcy rozważyli również potencjalne konsekwencje zmiany klimatu i doszli do wniosku, że nie będzie to znacząco wpływać na działanie ich urządzenia.