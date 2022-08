Włoskie Eurofightery chronią nieba nad Bałtykiem. Misja oficjalnie ruszyła

Należące do Włoskich Sił Powietrznych myśliwce Eurofighter Typhoon oficjalnie rozpoczęły misję monitorowania i ochrony nieba nad Bałtykiem. Maszyny będą stacjonować w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Przypominamy, co to za myśliwce i jakie zadania będą wykonywać.