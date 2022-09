Wizjoner i geniusz. Przewidział powstanie tych urządzeń

"Kilka z tych wynalazków lub odkryć będzie przez wielu uważanych za cuda, ponieważ pan Tesla od dawna jest naukowcem wyprzedzającym swoje czasy, który poprzez swe zaawansowane teorie na przemian nazywany jest wariatem i czarodziejem. Tak jak ludzie wyśmiewali teorię Kopernika o Układzie Słonecznym, tak nieoświeceni wyśmiewali stwierdzenie Tesli sprzed lat o promieniach kosmicznych. Badacz i pionier – a pan Tesla jest jednym i drugim – są zawsze potępiani przez masy" - pisał o Tesli we wrześniu 1933 r. "Kansas City Journal-Post".

Tesla chciał stworzyć urządzenie do czytania ludzkich myśli i wyobrażeń, o czym w 1933 r. opowiedział na łamach "Kansas City Journal-Post", gdzie tłumaczył: "uważam, że można sfotografować myśli (...). W 1893 r., kiedy byłem zaangażowany w pewne badania, nabrałem przekonania, że ​​określony obraz powstały w myślach musi wytworzyć odpowiedni obraz na siatkówce oka, który może być odczytany przez odpowiedni aparat".

Wizjoner uważał, że jeśli myśli są faktycznie odbiciem obrazu na siatkówce, to "pozostaje jedynie kwestia oświetlenia jej i zrobienia zdjęć". Kolejnym krokiem jest natomiast ich projekcja na ekranie, za pomocą dostępnych metod. Serwis Live Science podkreśla, że ta wizja nie sprawdziła się w formie proponowanej przez Teslę, ale ma pewne odniesienie do rzeczywistości. Współcześnie tworzy się sztuczne siatkówki, które dzięki skomplikowanym działaniom matematycznym analizują, jak prawdziwe siatkówki przekształcają obrazy w impulsy elektryczne, które są wysyłane do mózgu. Naukowcy opracowali również algorytmy, które mogą nauczyć się interpretować sygnały mózgowe, a następnie odtwarzać obrazy "widziane" w ludzkich myślach.