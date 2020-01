Windows 7 przechodzi do historii. Zobacz pierwsze reklamy popularnej "siódemki"

Windows 7 - kiedyś zapowiadany jako przyszłość technologii, dziś udaje się na zasłużoną emeryturę. Po ponad 10 latach od pierwszego wydania oprogramowania, Microsoft kończy wsparcie dla "siódemki". Przypomnijmy sobie reklamy, które zapowiadały jego huczną premierę.

14 stycznia 2020 rok - data, którą na długo zapamiętają zwolennicy Windowsa 7. To właśnie dziś, firma Microsoft zakończyła wsparcie dla wciąż popularnego i cieszącego się dobrą opinią systemu operacyjnego. W praktyce oznacza to, że oprogramowanie nie otrzyma nowych poprawek bezpieczeństwa, w związku z czym będzie narażone na ataki ze strony hakerów. Wszyscy posiadacze "siódemki" muszą więc jak najszybciej zaktualizować wersję systemu do najnowszej.