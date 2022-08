Wieloryb w Sekwanie. Takie historie będą zdarzać się coraz częściej

Białucha arktyczna to gatunek waleni z rodziny narwalowatych . Zamieszkuje wody na terenie całej Arktyki, a jej największe populacje żyją w Morzu Barentsa oraz Zatoce Hudsona. Białuchy słyną z pogodnego usposobienia i skłonności do zabawy , co często przejawia się w interakcjach z ludźmi:

Nie wiadomo jednak, czy ten plan się uda, bo naukowcy podejrzewają, że białucha może być poważnie chora . Nie wykluczają, że to wpływ słodkiej wody oraz zanieczyszczenia rzeki – ssak nie jest dostosowany do życia w takim środowisku .

Historia francuskiego wieloryba z Sekwany jest wyjątkowa, ale już kiedyś zdarzył się podobny przypadek. W 1968 r. zauważono białuchę arktyczną w Renie . Zwierzę dopłynęło aż do Bonnu, gdzie szybko stało się atrakcją wśród lokalnych mieszkańców. Wtedy wszystko dobrze się skończyło – dzięki pomocy ekologów wieloryb znalazł drogę do Morza Północnego, a następnie odpłynął w kierunku Norwegii.

Dziwne zachowanie białuchy z Sekwany to rezultat katastrofy klimatycznej. Jak zauważają naukowcy, zmiany klimatu szczególnie zagrażają zwierzętom żyjącym w wodach subpolarnych . Do tej grupy zaliczają się m.in. narwale, wieloryby grenandzkie oraz właśnie białuchy arktyczne.

Ich populacja w ostatnich latach drastycznie spada – ostatnia duża grupa białuch żyje w Zatoce Hudsona oraz Morzu Barentsa. Obecnie w morzach można znaleźć ok. 150 tys. osobników. W 2000 r. było to ok. 220 tys. wielorybów. Zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej Unii Ochrony Zwierząt, białucha arktyczna to gatunek bliski zagrożenia wymarciem.