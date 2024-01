Wielki pierścień odkryty. Podważa teorię o wszechświecie

Wielki Pierścień, jak jest nazywany, to zgrupowanie galaktyk o średnicy około 1,3 miliarda lat świetlnych. Jest to jedna z największych struktur, jakie kiedykolwiek zaobserwowano w kosmosie. Znajduje się on w odległości ponad 9 miliardów lat świetlnych od naszej planety i jest na tyle słabo widoczny, że nie można go dostrzec gołym okiem. Gdyby jednak był widoczny bezpośrednio, jego średnica na nocnym niebie byłaby równa 15 pełnym Księżycom.