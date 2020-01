WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

oprac. Bolesław Breczko 30-12-2019 (12:15) Kolejny sukces Wiedźmina. To najpopularniejszy serial Netflixa w Polsce Netflix opublikował listę 10 najpopularniejszych, oryginalnych produkcji w Polsce w 2019 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się "Wiedźmin". To o tyle zaskakujące, że serial miał ponad dwa tygodnie mniej na zebranie oglądających od większości pozostałych tytułów. Pomimo negatywnych ocen krytyków, "Wiedźmin" zdobył serca fanów (Netflix) Netflix bardzo mocno stawia na produkcję własnych filmów i seriali. Te, w odróżnieniu od tytułów licencjonowanych, nigdy nie znikną z platformy. Ta strategia ma pomóc utrzymać się platformie na szczycie przy rosnącej konkurencji ze strony takich usług jak Disney Plus, HBO Go, Apple TV, Hulu czy Amazon Prime. Z tego powodu też Netflix chętnie chwali się sukcesami własnych produkcji. Polski oddział opublikował właśnie listę najchętniej oglądanych filmów i seriali w naszym kraju w 2019. Netflix. Najchętniej oglądane produkcje w Polsce: Wiedźmin Dwóch papieży Irlandczyk 6 Underground Zabójczy Rejs Stranger Things 3 Sex Education Potrójna Granica Jak romantycznie! Dom z papieru: część 3 W zestawieniu zaskakujące mogą być dwa pierwsze miejsca. "Wiedźmin", czyli ekranizacja dwóch tomów opowieści o wiedźminie Geralcie Andreja Sapkowskiego oraz "Dwóch papieży", czyli historia ostatnich dni Josepha Ratzingera jako papieża, miały zdecydowanie mniej czasu na wykręcenie wyniku w porównaniu z pozostałymi filmami i serialami. Wynik zostały obliczone na podstawie liczby kont, które użytkowników oglądających przez co najmniej 2 minuty w ciągu pierwszych 28 dni od premiery na Netflix. Oznacza to, że "Wiedźmin" miał na zdobycie pierwszego miejsca zaledwie 10 dni (premiera miała miejsce 20 grudnia), a "Dwóch papieży" 17 dni (premiera 13 grudnia.