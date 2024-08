Wiedza zaklęta w bursztynie. To wcale nie jest roślina

Historia tego odkrycia zaczyna się, gdy Xing zwróciła uwagę na nietypowe cechy bursztynu, co skłoniło Dexu Institute of Palaeontology do zakupu tego okazu - informuje IFLScience. Badania, przeprowadzone z użyciem skanowania CT i mikroskopowych obserwacji, wykazały obecność ogona z ośmioma kręgami otoczonymi trójwymiarowo zachowanymi piórami. Ryan McKellar, współautor badania, w rozmowie z BBC News wyjaśnił, że struktura piór niewątpliwie wskazuje, że jest to dinozaur, ponieważ nie posiada cech typowych dla współczesnych ptaków.