Wieczorem spójrz w górę. Na niebie rozegra się fascynujący spektakl

23 października pojawi się kolejna szansa, by móc podziwiać kosmiczny spektakl w postaci przelotu Starlinków, który rozpocznie się o godzinie 19:36. Co istotne, sam przelot będzie nieco dłuższy od poprzedniego, bo potrwa pełne 7 minut.

Co zrobić, by nie przegapić przelotu Starlinków? Dobrze jest wyjść na świeże powietrze i stanąć w miejscu, w którym znajduje się jak najmniej zbędnych źródeł światła z otoczenia. Kosmiczny pociąg pojawi się nad zachodnim horyzontem i będzie poruszać się w kierunku wschodnim. Najlepszym punktem odniesienia będzie jasna gwiazda Arktur z gwiazdozbioru Wolarza - informuje serwis nocneniebo.pl.

Starlinki wynoszone na orbitę to nie jest coś niespotykanego. Satelity wykorzystywane są do przesyłania sygnału internetowego na Ziemię, co okazuje się przydatne zwłaszcza w takich miejscach, gdzie dostęp do innych połączeń szerokopasmowych jest problematyczny.