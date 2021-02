Wiadomo, kiedy zeszliśmy z drzewa. Wszystko dzięki parze, którą znaleziono

Ardi znaleziono w Etiopii. Jej szczątki wskazują, że była młodą samicą, dziś określaną mianem prakobiety. Miała ok. 120 cm wzrostu i ważyła ok. 50 kg. Budowa jej szkieletu nie przypominała żadnego z naczelnych spokrewnionych z człowiekiem. Ciało Ardi posiada cechy hominidów nadrzewnych oraz pewną formę naziemnej dwunożności, choć, jak podkreślają badacze, bardziej prymitywną niż ta u australopiteków.

Naukowcy z Uniwersytetu Texas A&M ustalili również, że dłonie Ardi przypominają budowę dłoni prehistorycznego gatunku naczelnego, który żył 7 mln lat temu. To o tyle ważne, że ten sam gatunek uważany jest za punk zwrotny w ewolucji, który rozdzielił się na dwie linie: jedna doprowadziła do powstania ludzi, a druga do szympansów i bonobo. Niestety nigdy nie znaleziono szczątkowego przodka, więc teoria nie ma żadnego potwierdzenia.