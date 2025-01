Ważny moment dla USA. Coraz więcej B‑21 na niebie

Prace związane z budową B-21 Raider, nazywanymi bombowcami przyszłości USA, nabierają tempa. Co najmniej trzy prototypy tych maszyn odbywają testy w locie. Przybliża to Amerykanów do uruchomienia masowej produkcji samolotów, które w przyszłości zastąpią starzejącą się flotę bombowców B-1 Lancer i B-2 Spirit i będą jednym z trzonów amerykańskiej triady nuklearnej.