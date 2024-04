Te symboliczne elementy, według dawnych wierzeń, miały zapobiec powrotowi zmarłej, która najwyraźniej została uznana za "wampirzycę". Według badaczy kobieta miała również jedwabne nakrycie głowy, przetkane złotą lub srebrną nitką, co miało świadczyć o jej wysokim statusie społecznym.

Wykorzystywanie kłódek, a także sierpów, które układano ostrzem na szyi, zalicza się do tzw. praktyk antywampirycznych. Dawniej wierzono, że zapobiegają one powrotom zmarłych. Sierp miał za zadanie zranić lub odciąć głowę, gdyby zmarły próbował wstać ze swojego grobu. W XVII wieku w Polsce stosowano także obcinanie głów i nóg zmarłych posądzanych o bycie "wampirami", a także palenie zwłok lub rozbijanie ich kamieniami.

Z najnowszych informacji wynika, że do "Projektu Pień" dołączył Oscar Nilsson, czyli światowej sławy archeolog-rzeźbiarz. Jego zadaniem będzie "ożywienie" słynnej "wampirzycy" z Pnia. Nillson specjalizuje się w rekonstrukcjach twarzy. Jest to jego sposób na ożywianie historii. Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej, korzysta z zaawansowanych technik i głębokiego zrozumienia anatomii, aby tchnąć nowe życie w dawno zapomniane wizje, co pozwala nawiązać kontakt z historią w sposób namacalny i osobisty.