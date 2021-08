Walenie są wściekłe. Ze złości atakują turystów!

W australijskim Harvey Bay co roku tysiące turystów marzą o nurkowaniu z wielorybami. Zachodnia Australia ma zezwolenia na organizowanie takich rozrywek do 2023 roku, lecz ze względu na incydentalne ataki, może się to zmienić. W zeszłym roku aż troje nurków zostało poturbowanych w ciągu miesiące, z czego jedna kobieta trafiła do szpitala z wewnętrznym krwawieniem i połamanymi żebrami. Powodem tego wypadku było zbliżenie się do samicy, która pilnowała młodego.