W tym kraju nie ma już dzików. Wybili ostatnią sztukę

Zwierzę oznaczone numerem „157” zostało odstrzelone w Jutlandii Północnej. Zabito go już dwa tygodnie temu (8 czerwca), ale dopiero teraz pojawiła się informacja, że był to prawdopodobnie ostatni osobnik żyjący na wolności w Danii. – To ostatni dzik, o którym wiemy na pewno, że był w tej okolicy. Został zabity w kompleksie leśnym Krusmølle – podał Klaus Pagh, konsultant ds. zwierzyny w Duńskiej Agencji Przyrody, w wypowiedzi dla portalu Landbrugs Avisen.