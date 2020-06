W naszej galaktyce może być co najmniej 36 obcych cywilizacji. Tak wynika z najnowszych badań

Istnienie człowieka jest dowodem na to, że we Wszechświecie możliwe jest zaawansowane życie. Do tej pory nie udało się jednak odkryć innych, podobnych cywilizacji, pomimo podejmowania intensywnych prób. Naukowcy nie tracą nadziei, a nowe metody badań uważają za światełko w tunelu.

Najnowsze odkrycia wskazują na możliwość istnienia co najmniej 36 innych cywilizacji w naszej galaktyce. (Getty Images)