Vivo X80 Pro: wygodny, piękny, ze świetnym aparatem [TEST]

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.

Jeśli szukasz najlepszego smartfonu, jaki można kupić za pieniądze (całkiem sporo pieniędzy), zależy ci na stylu, wygodzie i genialnych możliwościach fotograficznych, to vivo X80 Pro koniecznie powinien znaleźć się na krótkiej liście do wzięcia pod uwagę. Wygląda fantastycznie, robi zdjęcia najwyższej klasy i ma wszystkie możliwości, jakich można chcieć we flagowcu. No i ten cudowny czytnik!