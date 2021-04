Uzbrojeni przestępcy przejęli ciężarówkę pełną materiałów radioaktywnych. Są śmiertelnie niebezpieczne

Władze Meksyku przekazały, że ciężarówka została skradziona z miasta Teoloyucan (położonego zaledwie 45 km od Mexico City) podczas napadu zbrojnego we wczesnych godzinach porannych, w niedzielę 11 kwietnia. Narodowe agencje bezpieczeństwa z kolei ostrzegają, że pojazd przewoził projektor promieniowania gamma QSA Delta 800, który jest niezwykle niebezpieczny i może dostarczyć śmiertelną dawkę promieniowania każdemu, kto wejdzie z nim w bezpośredni kontakt.

Materiały radioaktywne trafiły w ręce przestępców

Według "The Independent" projektor był sprzętem wykorzystywanym podczas inspekcji przemysłowych. Zawierał w sobie radioaktywne izotopy irydu-192, selenu-75 i iterbu-169, które są niezwykle cenne z punktu widzenia przestępców. Władze obawiają się, że pozyskane materiały mogą zostać wykorzystane do zbudowania tzw. brudnej bomby .

Brudna bomba to konstrukcja łącząca w sobie klasyczne materiały wybuchowe i substancje radioaktywne np. wspomniane izotopy irydu-192, selenu-75 czy iterbu-169. Celem jej użycia jest promieniotwórcze skażenie jak największego obszaru.

"Jeśli materiał radioaktywny zostanie wyciągnięty z pojemnika, zostanie przeniesiony lub wejdzie w bezpośredni kontakt z osobami, które go obsługują, w ciągu kilku minut może dojść do trwałych obrażeń" – można przeczytać w komunikacie wydanym przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony, cytowanym na łamach "The Independent".