Uważa, że odszyfrował ostatnie wiadomości Zodiaka. Czy poznał jego tożsamość?

Pierwsze listy trafiły do trzech gazet kalifornijskich: "The Chronicle", "Times-Herald" i "Examiner". Choć każda zawierała inny fragment szyfru, gazety zdecydowały się na ich publikację po groźbach Zodiaka , który zapowiedział kolejne zbrodnie, jeśli jego warunki nie zostaną spełnione. Okazało się, że kod był mniej skomplikowany niż przypuszczano, ponieważ Donald Gene i Betty June Harden rozwiązali go 8 sierpnia 1969 roku, zaledwie tydzień po jego otrzymaniu.

Ostatnie wiadomości od Zodiaka miały ujawniać jego imię oraz miejsce, gdzie ukryta została bomba. Ziraoui sugeruje, że morderca użył "kodu 340" ze względu na jego tajemniczość, nie widząc potrzeby tworzenia nowego szyfru. Szyfr o nazwie "Z32" obejmował 32 znaki oraz mapę miast Berkley i Oakland w Kalifornii. Ziraoui twierdzi, że kod wskazywał na Mount Diablo w Kalifornii, sugerując współrzędne geograficzne do Lake Tahoe, skąd pochodziła jedna z ofiar Zodiaka, Donna Lass, zmarła kilka miesięcy po nadejściu listu. To może znaczyć, że Zodiak zaplanował morderstwo właśnie tam.

Druga wiadomość "Z13", składająca się jedynie z 13 znaków, miała zawierać jego imię. Ziraoui ponownie użył "kodu 340" i dostrzegł analogie do "szyfru trójdzielnego trifid" z 1901 roku, co pozwoliło mu przetłumaczyć kod na sekwencję liter: K A Y R.

Odkrycia Ziraoui'ego stają się kluczowe, ponieważ głównym podejrzanym był Lawrence "Kane" Kaye, marynarz z czasów II wojny światowej, który po przeprowadzce do Kalifornii miał liczne problemy z prawem. Kane w okresach największej aktywności Zodiaka miał 45 lat. Siostra jednej z ofiar, Darlene Ferrin, rozpoznała Kane'a jako nieznajomego, który zakłócał jej spokój w restauracji, a Kathleen Johns zidentyfikowała go jako porywacza, przed którym uciekła.

Ziraoui przesłał swoje analizy do FBI. Opinie na temat jego odkryć są podzielone, a niektórzy wskazują, że 13-znakowy kod jest za krótki do pełnego rozszyfrowania. Niemniej jednak Emmanuel Thomé, ekspert ds. kryptografii z francuskiego Narodowego Instytutu Badań Naukowych i Technologii Cyfrowej, w rozmowie z "The New York Times" podkreślił, że metody Ziraoui'ego powinny być dokładnie przeanalizowane przez służby.