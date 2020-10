USA. Zaprezentowano XB-1 - nowy naddźwiękowy samolot pasażerski [Wideo]

Concorde był drugim naddźwiękowym samolotem pasażerskim, który powstał we współpracy francuskich i brytyjskich inżynierów (pierwszy to Tu-144 zbudowany w ZSRR). Jego pierwszy lot obył się jeszcze w 1969 roku, ale po tragicznej katastrofie w 2002 roku, wycofano maszyny z użycia. Jednak era naddźwiękowym samolotów się nie skończyła, o czym chce przekonać amerykański startup Boom Supersonic.

Boom Supersonic XB-1

Supersonic returns: XB-1 rollout

Poza XB-1 powstaje jeszcze większa maszyna Overture, który będzie w stanie osiągnąć prędkość do 2700 km/h, czyli około 3 razy większą niż np. Boeing 747. Oznacza to, że przelot z Nowego Jorku do Londynu zająłby około 3 godzin. Dodatkowo na pokładzie zmieści się od 44 do prawie 100 pasażerów.