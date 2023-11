USA wytaczają ciężkie działa w Izraelu. To sprzęt jak z filmów

Pentagon sugeruje, że USA mogą używać broni laserowej i mikrofalowej, by odpierać ataki na swoje bazy w pobliżu Izraela, gdzie od początku października toczy się konflikt – podaje portal Business Insider. Doniesienia o wykorzystaniu broni energetycznej przekazał rzecznik prasowy Departamentu Obrony USA Pat Ryder.

– Nie chcę wchodzić w szczegóły zdolności, których używamy do ochrony naszych sił. Chcę tylko powiedzieć, że mamy szeroką gamę, która obejmuje zdolności w zakresie ukierunkowanej energii – mówił Ryder w odpowiedzi na pytanie o to, jakich systemów uzbrojenia używa USA do ochrony baz w Izraelu.