USA: Wojsko stawia na pojazdy elektryczne. Plany są ambitne

US Army coraz odważniej patrzy w stronę rozwiązań, których celem będzie zastąpienie tradycyjnych silników, elektrycznymi akumulatorami. W niektórych przypadkach mogłoby to znacznie zwiększyć zasięg pojazdów, co jest niewątpliwą korzyścią. Poza tym wojsko zwraca uwagę, że akumulatory są cichsze, co pozwala na lepsze działanie w czasie misji.