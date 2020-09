USA. Tajna misja przełożona. Nieudany start szpiegowskiego satelity [Zobacz wideo]

Wystrzelenie satelity szpiegowskiego NROL-44 w ramach tajnej misji przeprowadzanej na zlecenie Narodowego Biura Rekonesansu USA, po raz kolejny nie doszło do skutku. Start rakiety Delta 4 Heavy z Space Launch Complex-37 w Cape Canaveral Air Force Station na Florydzie został przerwany dosłownie na trzy sekundy przed wystrzeleniem .

Przedstawiciele United Launch Alliance oświadczyli, że zarówno ładunek, jak i rakieta są w dobrym stanie. - Doszło do automatycznego wyłączenia silników podczas sekwencji startowej. Wydaje się, że problem pojawił się w systemie naziemnym. Wszystko zadziałało jak należy i udało się uchronić pojazd oraz ładunek przed katastrofą - komentuje prezes ULA Tory Bruno.

Delta IV Heavy jest najpotężniejszą rakietą należącą do amerykańskiej spółki United Launch Alliance. Jest ona w stanie wynieść na niską orbitę okołoziemską ładunek o masie do 28 370 kg, natomiast na orbitę stacjonarną – do 13 810 kg.