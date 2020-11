USA sprzedadzą ZEA myśliwce F-35. Koszt transakcji to ponad 10 mld dolarów

Departament stanu USA opowiedział się za sprzedażą wielozadaniowych myśliwców piątej generacji F-35A Lightning II do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Agencja Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa DSCA (Defense Security Cooperation Agency) przekazała już do Kongresu wszystkie dokumenty niezbędne do wszczęcia dalszych procedur.