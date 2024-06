USS Nimitz dostaje kolejne życie. USA robią, co mogą, aby je wydłużyć

USS Nimitz, najstarszy aktywny lotniskowiec Marynarki Wojennej i pierwszy okręt typu Nimitz w służbie USA, która trwa blisko 50 lat, ponownie pojawił się na morzu po trwającej siedem miesięcy modernizacji. Symbol amerykańskiej potęgi militarnej pozostanie w służbie do co najmniej 2026 r., a w przyszłości zastąpią go nowsze lotniskowce typu Gerald R. Ford. Zanim jednak do tego dojdzie Amerykanie muszą zadbać o jego pełną użyteczność, a także znaleźć sposób na zezłomowanie tak duże jednostki.