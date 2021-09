USA posiadają broń biologiczną? Tak twierdzi chiński historyk

USA korzystają z doświadczeń Jednostki 731?

Zdaniem chińskiego historyka materiały z wynikami badań Japończyków zostały dostarczone do amerykańskiej bazy wojskowej Fort Detrick, gdzie do dziś znajduje się główne laboratorium biochemiczne Pentagonu. Ekspert wspomniał, że po wojnie do bazy zaproszono szefa Jednostki 731, mikrobiologa gen. Shiro Ishii’ego w charakterze "wysoko postawionego doradcy odpowiedzialnego za rozwój broni bakteriologicznej".