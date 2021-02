USA. Okręty podwodne ponownie uzbrojone w pociski UGM-84 Harpoon

Zobacz: NASA: Pierwsze takie zdjęcia księżyca Jowisza. Europa na niezwykle szczegółowym zbliżeniu [Wideo]

Zwiększenie możliwości zwalczania okrętów nawodnych to jeden z priorytetów US Navy. W związku z tym, Marynarka Wojenna USA postanowiła przywrócić do służby innego weterana zimnej wojny - pocisk manewrujący Tomahawk w odmianie woda–woda. Dzięki tej broni, siły Stanów Zjednoczonych będą miały możliwość zwalczania wrogich okrętów na dystansie przekraczającym nawet 1 000 mil morskich. Nowa wersja pocisku dysponuje głowicą bojową o zwiększonej sile i jest przystosowana do atakowania celów lądowych.