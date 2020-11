USA. Możliwy szybszy powrót żołnierzy z Afganistanu? Szef Pentagonu zabrał głos

Nowy Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że USA nie są narodem do prowadzenia nieustających działań zbrojnych. - Nie jesteśmy ludem wiecznej wojny. To przeciwieństwo wszystkiego, za czym się opowiadamy i za co walczyli nasi przodkowie - mówił Miller, cytowany przez portal Military.com.