US NAVY dozbraja okręty podwodne w "zabójców statków" w odpowiedzi na ruchy Chin

Dowódca floty podwodnej US Navy kontradmirał Daryl Caudle zapowiedział dozbrojenie okrętów podwodnych działających w regionie Pacyfiku. Okręty zostaną wyposażone m.in. w najnowsze rakiety Maritime Strike Tomahawk o zasięgu do 1600 km.

Dozbrojenie ma związek ze wzmożoną aktywnością marynarki wojennej Chin na Pacyfiku. Rosnące siły morskie Chińskiej Republiki Ludowej przewyższają już liczebnie flotę US Navy na obu wybrzeżach kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, informuje portal Defence News .

Amerykańskie okręty podwodne klasy Los Angeles mają być "asem w rękawie" w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego z Chinami. Chociaż ich liczba stopniowo spada, to do końca lat 20' US Navy ma nadal dysponować 42 okrętami tej klasy.