Urządzenie, które "czyta" umysł. Wynalazek Rosjan [WIDEO]

Rosyjscy badacze z Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Technologii oraz korporacji Neurobotics skonstruowali urządzenie o niezwykłych właściwościach – może ono, poprzez odczyt fal mózgowych, zrekonstruować to, co widzimy. I to wszystko w czasie rzeczywistym.

Urządzenie rosyjskich badaczy rekonstruuje obrazy poprzez widziane fale mózgowe. (Youtube.com)