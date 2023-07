Unikalna broń Rosji. Unicestwili ją w kilka chwil

Maszyna, którą przystosowano do rozrzucania min jak na ironię została uszkodzona właśnie po najechaniu na minę. Chwilę później unieruchomiony już pojazd został zaatakowany z powietrza – dron zrzucił na BTR-80 z blokiem UMZ amunicję, która zadała ostateczny cios, w efekcie którego unikalna broń Rosjan natychmiast została zniszczona .

Podstawę bloku do minowania UMZ stanowi transporter opancerzony BTR-80 , który jest wykorzystywany przez armię rosyjską od 1984 r. Od tego czasu pojazd doczekał się wielu modernizacji zwiększających jego użyteczność na froncie. Na podwoziu BTR-80 powstały m.in. samobieżny moździerz kal. 120 mm 2S23 Nona-SWK oraz kilka wersji ambulansów opancerzonych.

Maszyna mierzy 7,6 m długości, niemal 3 m szerokości i w podstawowej wersji osiąga wysokość ok. 2,3 m. Masa bojowa BTR-80 to z kolei 13,6 t, a jednostka napędowa Kamaz 7403 o mocy 260 KM rozpędza wóz do 80 km/h na lądzie oraz 9 km/h w wodzie. Maksymalny zasięg osiągany na jednym zbiorniku paliwa nie przekracza 600 km.